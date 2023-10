Chiara Ferragni torna a lavorare ma un gesto fa arrabbiare l'influencer

Chiara Ferragni è tornata a lavorare dopo la grande paura. Per una settimana la 36enne è rimasta in silenzio a causa del ricovero in ospedale del marito Fedez . Ora che il rapper è stato dimesso l’imprenditrice digitale ha ripreso a sponsorizzare brand e aziende su Instagram e TikTok . Il commento di un hater ha però mandato su tutte le furie l’influencer…

Chiara Ferragni replica all’hater su Instagram

“Sei tornata a fare la svampita sui social”, ha scritto un hater su Instagram. Un commento che ha infastidito parecchio Chiara Ferragni, che ha replicato per le rime: “Sono tornata a fare il mio lavoro, lei cosa fa invece sui social?”. Tanti hanno preso le difese dell’ex co-condutrice di Sanremo 2023: “Non ti curar di loro Chiara, continua a fare il tuo lavoro, avanti tutta”, ha sottolineato una follower.

Le parole di Fedez su Chiara Ferragni

Nell’intervista rilasciata dopo le dimissioni dal Fatebenefratelli Fedez ha ringraziato pubblicamente la moglie e rivelato: “Amo tantissimo mia moglie. Era a Parigi, a fare una cosa molto importante con una star internazionale, non posso dirle chi è. E Chiara ha mollato tutto ed è tornata a casa, per me. Si trattava di una grossissima opportunità per la sua carriera”.