Pio e Amedeo contro Chiara Ferragni: "Simbolo degrado". Il truccatore la difende

Non si placa la polemica attorno a Chiara Ferragni travolta da un vero e proprio terremoto dopo la multa dell'Antitrust per il caso della vendita dei pandori Balocco. In molti hanno criticato l'influencer, soprattutto dopo il video di scuse postato sui social, e tra loro c'è anche il duo comico formato da Pio e Amedeo. I due pugliesi sono stati diretti: "Spero che il suo caso sia l'inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. Una persona che dice chiedo scusa e dò un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone".