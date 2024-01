Dolce e Gabbana, frecciata a Chiara Ferragni? "Automatica la caduta degli influencer"

La caduta degli influencer è automatica per Dolce e Gabbana. Prima del loro show a Milano i due stilisti hanno parlato ad Ansa del mondo degli imprenditori digitali, di cui si sta discutendo a lungo nell'ultimo periodo dopo lo scandalo del pandoro che ha coinvolto Chiara Ferragni. "Non sarà la caduta degli dei ma le va vicino - hanno affermato Domenico e Stefano - gli influencer in automatico vanno a cadere. Siamo stati gli unici a non lavorare con gli influencer, li abbiamo fatti sfilare ma non abbiamo mai pagato nessuno. Si commentano da soli e da tanto, non è una novità ora che è uscita questa 'bomba'". Già nel 2018 c'era stato uno scontro tra Dolce e Gabbana e la moglie di Fedez. Stefano aveva definito l'influencer cheap e la Ferragni aveva deriso la coppia in una story su Instagram.