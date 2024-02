Chiara Ferragni da Fazio, il Codacons diffida: “Pronti a sequestrare il programma”

Mentre circolano voci di una separazione tra Chiara Ferragni e Fedez , il Codacons (associazione che tra le altre cose difende i diritto dei clienti) si scaglia contro la regina delle influencer. Come? Depositando una diffida nei confronti di Nove e di Discovery Italia per annullare l'intervista programmata con Fabio Fazio . Il Codacons, dunque, attacca Chiara Ferragni e di riflesso anche la storica trasmissione Che Tempo Che Fa . Se mancherà un equilibrato contradditorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate, l'associazione è pronta a chiedere il sequesto del programma.

Codacons attacca Chiara Ferragni

Nella lunga nota contro Chiara Ferragni si legge inoltre che "appare di per sé inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio ad un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini". Sarebbe "un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani. Ferragni potrebbe parlare da Fazio del caso del pandoro Balocco senza alcun contraddittorio, riportando solo il suo punto di vista sulla vicenda a discapito dei telespettatori". Quindi, "se la rete non accoglierà la richiesta, siamo pronti a chiedere il sequestro".