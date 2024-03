Ferragni, Tapiro D’Oro da Striscia La Notizia: "Cosa è successo con Fedez"

ROMA - Tapiro d’Oro a Chiara Ferragni dopo la separazione con Fedez . Valerio Staffelli ha sorpreso l'imprenditrice e influencer per la consegna del riconoscimento: “Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento”.

Striscia la Notizia da Chiara Ferragni: la domanda sul caso pandori

“Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema”. Per Chiara Ferragni si tratta del quarto Tapiro d’oro ricevuto in carriera. Il servizio completo andrà in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).