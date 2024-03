Michelle Hunziker: "L'amore, Chiara Ferragni e Ilary, vi dico tutto"

Michelle Hunziker sta vivendo una nuova love story, quella con Alessandro Carollo ma è molto discreta a riguardo. "Sono in una fase delicata - ha spiegato al settimanale Chi - con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro. Ci sono tante cose, tanti equlibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare . Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa: se i fotografi mi fanno le foto sorrido, alcuni li conosco da 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è un momento in cui mi voglio esporre".

Alessandro Carollo, chi è il fidanzato di Michelle Hunziker

"Carollo è sempre stato un single di ferro, geloso dei propri spazi, della propria intimità, con una carriera di successo come osteopata e fisioterapista che concedeva poco spazio ad altri impegni. Ha curato anche donne famose, è un uomo che ama l’avventura, l’adrenalina, gli piace andare in giro in moto e Michelle è una donna a propria volta sportiva che ama il rischio", fa sapere chi lo conosce bene. Il nuovo compagno della Hunziker ha 41 anni, non è mai stato sposato e non ha figli. Il nome di Carollo è stato accostato in passato a quello di personaggi molto conosciuti come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato) e Paola Barale, che è sua storica amica e cliente.