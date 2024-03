Chiara Ferragni, clamorosa rivelazione sull'addio a Fedez: "Non è una mia scelta"

Continua il periodo nero di Chiara Ferragni. Reduce dall'intervista con Fabio Fazio, l'influencer nei giorni scorsi era volata a New York per rilassarsi e staccare dalle voci sulla crisi con Fedez e dalle polemiche sul Pandoro-gate. Sui social, ha condiviso alcuni momenti del viaggio e tante foto. Una in particolare ha attirato l'attenzione dei fan che si sono scatenati nella sezione commenti tra domande e curiosità. "Stupenda - ha scritto un utente - ma Fede ...il tuo valore aggiunto". Con tanto di faccina triste. La risposta, che svela un clamoroso retroscena, non è tardata ad arrivare.