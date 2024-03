Chiara Ferragni da Fabio Fazio diretta: segui l'intervista a Che tempo che fa LIVE

Chiara Ferragni torna in tv dopo lo scandalo del pandoro che ha travolto la sua carriera e la crisi matrimoniale con Fedez . L'imprenditrice digitale è protagonista di Che tempo che fa di Fabio Fazio, su Nove , domenica 3 marzo. Sui social network la 36enne si è detta molto agitata per questa intervista, tra le più attese delle ultime settimane. Oltre che in tv è possibile seguire l'intervista in streaming sul sito di Nove.

21:30

Chiara Ferragni: "È stato complicato scegliere il vestito"

"È stato complicato scegliere il vestito, perché ho pensato chissà che penseranno. Alla fine sono andata su qualcosa di semplice, classico, elegante". Fine dell'intervista.

21:27

Chiara Ferragni parla della crisi con Fedez

Si passa a parlare della crisi con Fedez. "Tu hai raccontato tutto di voi, dall'ecografia al resto", osserva Fazio. La Ferry risponde: "Io non ho raccontato tutto. Ho pubblicato tanto. Non c'è una differenza fra mondo virtuale e vita. Quella è una piccola parte della mia vita. Altre cose non le racconto, ma quello che si vede è autentico". E poi: "Si pensa che dietro ad ogni mia mossa ci sia un pool di esperti, che io sia una stratega. La crisi è vera, non è una strategia. Tu rinunci alla tua privacy, ma quando chiedi la tua privacy è difficile averla". E ancora: "Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che dall'oggi al domani chiudiamo. Siamo in crisi, ne abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po' più forte".

21:18

Chiara Ferragni parla dello scandalo del pandoro

"Io pensavo di aver fatto attività di beneficenza in totale buonafede. Se alcune persone avevano frainteso quello che avevo detto, vuol dire che le cose dovevano essere dette meglio. Lì è iniziato il cambiamento di questi mesi", spiega Chiara. "Io non voglio entrare nella vicenda, però tu hai parlato di errore di comunicazione. Ma si è indotto a ritenere che una parte del ricavato andasse a sostegno del Regina Margherita. In realtà la donazione era già stata fatta", fa notare Fazio. Chiara ribadisce: "In fase contrattuale avevamo chiesto noi che venisse fatta quella donazione. Poi per noi faceva piacere comunicare quello che avevamo scritto. Io non credo che la beneficenza vada fatta solo in modo privato. Quando la fai pubblicamente può creare emulazione e creare un faro. Io quando avevo fatto Sanremo avevo deciso di devolvere il mio cachet all'associazione Dire che protegge le donne contro la violenza. La stessa cosa abbiamo fatto per creare effetti emulativi in altre situazioni. Anche col Covid". E poi ancora: "La comunicazione andava fatta meglio. Da questa vicenda ho capito che non bisogna cercare a tutti i costi di apparire perfetta a tutti i costi, è bello far vedere anche le imperfezioni".

21:09

Chiara Ferragni a Che tempo che fa: "Non ero preparata a tutto questo"

"Sono stati due mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata al centro di un'ondata di odio. Tu penseresti che una come me è preparata. Sei preparata ma niente ti prepara alla violenza di questi attacchi. È stato difficile anche per me", afferma Chiara Ferragni mentre Fazio ribadisce in merito ai suoi guai giudiziari: "Se ne parlerà nelle sedi opportune". Chiara aggiunge: "Tu sai che quando tutti sono lì ad osannarti tu ti senti invincibile. Quando ci sono i momenti critici ti senti accerchiato ed è tutto più difficile".

21:05

Chiara Ferragni arriva a Che tempo che fa

Finalmente arriva Chiara Ferragni: per l'intervista con Fabio Fazio l'influencer ha scelto di indossare un semplice tailleur nero. Nello studio di Che tempo che fa sono presenti anche alcuni fan dell'imprenditrice digitale. "Ho sentito dire che c'era attesa per questa conversazione", afferma subito Fazio per poi aggiungere: "Stasera penso sia l'occasione per essere sinceri", dice Fazio. "Dobbiamo essere sinceri", replica la Ferragni.

20:46

Il sito di Nove va in tilt per l'intervista a Chiara Ferragni

Molti utenti fanno notare sui social network, e in particolare su X (ex Twitter), che risulta complicato collegarsi al sito di Nove, dove è possibile seguire in streaming l'intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa. "Sta mandando in tilt il sito di Nove", fa sapere più di qualcuno.

20:16

Chiara Ferragni e il selfie con i fan a Che tempo che fa

Nuovo aggiornamento Instagram da parte di Chiara Ferragni a pochi minuti dall'arrivo in tv. L'imprenditrice posta sul suo account un selfie con alcuni fan accorsi fuori gli studi di Che tempo che fa. "Grazie per essermi venuti ad accogliermi", scrive la Ferry nello scatto che la vede sorridente. Poi ricorda: "Ci vediamo tra un'oretta".