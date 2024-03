Fedez, Tapiro d'oro da Striscia la Notizia: "Ferragni? Ognuno pensa..."

MILANO - Tapiro d'Oro a Fedez dopo l'annuncio dello stop del podcast 'Muschio Selvaggio'. Valerio Staffelli ha sorpreso il rapper milanese chiedendogli se la colpa sia di Luis Sal (suo ex socio): "Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo".