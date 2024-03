Chiara Ferragni e Fedez, lite al compleanno di Vittoria: "Federico basta"

Chiara Ferragni e Fedez sarebbero ai ferri cortissimi. Come già accaduto qualche giorno fa per il primogenito Leone, i due hanno partecipato insieme alla festa di compleanno di Vittoria ma non tutto sarebbe andato liscio. Se al party del bambino il cantante e l'imprenditrice digitale hanno fatto foto separate e non si sono neppure rivolti la parola, stavolta la tensione sarebbe esplosa tanto da aver innescato una lite. Sarebbe addirittura stato necessario l'intervento della madre di Federico, Tatiana, per calmare gli animi.