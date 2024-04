Chiara Ferragni a Miami con Fedez? Il mistero social prosegue, lui risponde a una fan

Fedez è volato a Miami con i figli Leone e Vittoria mentre Chiara Ferragni si è chiusa in un silenzio social. Dopo la vacanza a Dubai nessuna foto o video da parte dell'influencer. Secondo qualcuno l'imprenditrice digitale sarebbe accanto all'ex marito e ai figli ma preferirebbe nascondersi. "Chiara non avrebbe mai lasciato i figli da soli a Miami, è andata pure lei sicuramente ma solo per stare accanto ai figli", è la teoria di alcuni follower. Per ora, però, non ci sono prove evidenti a riguardo. È probabile che la 36enne abbia semplicemente scelto di allontanarsi dal web per fare un po' di ordine nella sua vita, scossa dallo scandalo del pandoro e dalla separazione dal cantante.