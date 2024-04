Fedez e la confessione su Chiara Ferragni a Belve: "Il sesso era pazzesco"

Fedez a Belve ha parlato della sua lunga relazione, ormai finita, con Chiara Ferragni. "Cosa mi ha fatto innamorare di Chiara? Il sesso. La connessione sessuale tra noi è stata una cosa che raramente ho sperimentato", ha ammesso il rapper per poi commuoversi pensando all'ex moglie: "Io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, la mia malattia. Sono stati tre anni molto complicati e purtroppo non abbiamo retto".

Fedez e il sesso con Chiara Ferragni

Non è la prima volta, in realtà, che Fedez parla dell'intesa sessuale con Chiara Ferragni. Già nel 2019 aveva confidato di fare tutti i giorni l'amore con l'imprenditrice digitale: "Faccio sesso tutti i giorni con Chiara", aveva scritto in una storia Instagram. "Comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli. E sarà sempre la donna più importante della mia vita. Spero che il clima si possa distendere", ha voluto precisare Fedez durante l'intervista con Francesca Fagnani.