Fedez a Belve: la diretta da Francesca Fagnani sull'addio a Chiara Ferragni LIVE

Fedez torna in tv per rompere finalmente il silenzio sulla rottura dalla moglie Chiara Ferragni . Il rapper è protagonista a Belve di Francesca Fagnani , su Rai2, martedì 9 aprile. Oltre che in tv è possibile seguire l'intervista in streaming (e in differita) sul sito di Raiplay. Gli altri ospiti della puntata sono Alessandro Borghi e Francesca Cipriani.

23:26

Fedez e la frase sul sesso che fa discutere

Su X e altre piattaforme social si discute molto per la frase di Fedez sul sesso con Chiara Ferragni. "Cosa ti ha legato di più a tua moglie? Il sesso. Io avrei chiesto il divorzio solo per questa frase", scrive un'utente. "Che pochezza dire che si è innamorato per il sesso", aggiunge un'altra. C'è chi prova a difendere Federico: "A me non sembra strano che il sesso sia la componente iniziale più importante per la nascita di un bel rapporto di coppia".

22:57

Fedez ringrazia Francesca Fagnani dopo l'intervista

Subito dopo la messa in onda dell'intervista a Belve, Fedez posta su Instagram una foto in cui abbraccia Francesca Fagnani. "Grazie", scrive il rapper: l'immagine viene immediatamente ripostata dalla giornalista.

22:52

Ferragnez, il confronto tra Che tempo che fa e Belve

L'intervista di Fedez a Belve è trend topic sui social network: molti la stanno paragonando a quella di Chiara Ferragni a Che tempo che fa. Per tanti un paragone che non regge: per sincerità e intensità quella di Francesca Fagnani batte quella del collega Fabio Fazio.

22:31

Fedez piange per Chiara Ferragni

"Mando a quel paese alcune persone che erano vicine a mia moglie e si sono allontanate dopo lo scandalo del pandoro e sicuramente torneranno ora che si calmeranno le acque. Io non mi metto tra queste persone", dice Fedez per poi lanciare un messaggio (tra le lacrime) a Chiara Ferragni: "Comunque vada Chiara sarà sempre la madre dei miei figli e la donna più importante della mia vita. Spero che il clima si possa distendere".

22:26

Fedez e le parole su Luis Sal

"Non mi manca Luis, sono successe tante cose alcune molto spiacevoli. Sono successe cose per cui ci sono rimasto molto male, anche Chiara ci è rimasta molto male. Io ho vissuto un lutto, è una persona a cui ho voluto tanto, tanto, bene sinceramente. Non so se dall'altra parte sia stata la stessa cosa", ribadisce Fedez.

22:22

Fedez spiega perché non vuole più postare i volti dei figli sui social network

Sulla scelta di non postare più i volti dei figli: "Non ci sono diffide, ho chiesto io a Chiara di non pubblicare i volti dei figli. Non fanno più parte della narrazione del mio Instagram, ora sono cambiate delle cose. Prima un clima sereno, oggi quel viaggio ha preso una piega diversa. In un momento in cui c'è un'attenzione così morbosa nei nostri confronti non posso mettere a rischio i miei figli. Molti pensano che io sia un pessimo padre ma mi reputo un buon padre".

22:19

Fedez, pandoro gate e frecciata al manager di Chiara Ferragni

Fedez spiega senza freni: "Lei mi è stata vicina e io non l'ho fatto? Se è una gara a chi è più generoso, dico che mia moglie è stata più generosa di me. Ma va detto che io ho avuto un cancro e mia moglie è indagata per truffa. Perché mettere sullo stesso piano due cose che non centrano niente tra loro? Ho scoperto la questione Balocco quando è uscita. È ovvio che inizialmente io stesso non l’abbia presa benissimo. Ho una fondazione e posso dire serenamente che è stata controllata dalla testa ai piedi. Ho sempre fatto beneficenza in un certo modo ed è emerso che quando faccio beneficenza io perdo soldi. Con LoveMi ho perso 1milione e 200mila euro. Quando scopro che quella cosa è stata gestita in questa maniera mi chiedo come sia possibile. Ho cercato di capire. Non voglio entrare nel merito ma voglio dire una cosa su Chiara. Io ho sempre voluto difenderla. La cosa che mi ha fatto stare male, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi a dover rispondere di una cosa che non hai commesso tu e non puoi nemmeno difenderti. Devi aspettare che un’altra persona gestisca questa cosa al posto tuo. Io e mia moglie siamo diversi, io mi sarei difeso da subito. Ma non potevo difenderla. Questo ha contribuito a creare un clima non proprio disteso ma non è finita per questo". Quindi Fedez ha attaccato apertamente Fabio Maria Damato, general manager delle aziende di Chiara: "Ci tengo a dire una cosa indipendentemente dalla vicenda giudiziaria: Chiara ha sbagliato e non lo dico in termini legali, si poteva gestire meglio. Ma una cosa so: sono sicuro che non ci sia cattiva fede, mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo".

22:10

Fedez su Chiara Ferragni, tradimenti ed esperienze omosessuali

"Intorno alle nostre figure si pensa ad una dietrologia, come se fossimo burattini, tutto un calcolo. Sono tutte illazioni, hanno detto che ho inventato anche la malattia", ribadisce Fedez a Belve. "Posso chiederle quando è finito il vostro amore?", chiede la Fagnani. "No, non può". "C'è stata una cosa scatenante?", chiede ancora la conduttrice. "All'interno di questa relazione abbiamo passato tanti momenti difficili: la mia malattia (si commuove, ndr). Sono stati tre anni molti difficili e purtroppo non abbiamo retto. Ad oggi legalmente è ancora mia moglie, solo legalmente. Tradimenti? A me fa ridere questa cosa, fino a quando ero sposato io ero gay, mia moglie era una copertura ecc...Mi mollo e mi piace la fi** di punto in bianco. Non sono gay, se lo fossi lo direi. Mai avuto esperienze omosessuali. Ora si parte col toto nomi, la leggerezza con cui si dà della sfascia famiglia ad un'altra ragazza, procurando un danno anche lavorativo".

22:03

Fedez: "Cosa mi ha fatto innamorare di Chiara Ferragni? Il sesso"

Si inizia a parlare di Chiara Ferragni. "Sicuramente avere una relazione che ha un impatto mediatico forte ti trascina anche a fare quello, ti contribuisce a spettacolarizzare la tua vita privata. Mia moglie mi ha insegnato professionalmente che ogni tanto bisogna dire di no. - spiega Fedez - Essendo un povero arricchito se mi offrono del denaro dico sì. X Factor nessun rapper voleva farlo all'epoca. Io ho tentato di farle aprire gli occhi sulle persone che aveva accanto, a volte ci sono riuscito altre volte no. Cosa mi ha fatto innamorare di Chiara? Il sesso. Quando trovi una connessione così a livello sessuale, è già tanta roba. Una cosa difficile da trovare".