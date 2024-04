Dove è finita Chiara Ferragni? Domenica è tornata nei luoghi della sua infanzia

Chiara Ferragni è sparita dai social. O meglio non pubblica più nulla sul suo account da circa due settimane. Una pausa per affrontare al meglio l'inchiesta per truffa aggravata e la separazione da Fedez. Ad aggiornare i fan sulle condizioni dell'imprenditrice digitale ci pensano però la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca Ferragni , che restano molto attive sul web. Chiara è apparsa nelle loro storie Ig, dove si è mostrata apparentemente serena e tranquilla nonostante le difficoltà del momento.

Ultime notizie Chiara Ferragni: il ritorno nei luoghi dell'infanzia

Dopo il sabato allo stadio di Cremona, la famiglia Ferragni si è spostata domenica 14 aprile in Val Trebbia, "uno dei luoghi della nostra infanzia", come rivelato da Valentina su Instagram. Con le sorelle Ferragni e la signora Marina anche Matteo Napoletano, il fidanzato di Valentina, e Riccardo Nicoletti, il marito di Francesca. C'erano poi Leone e Vittoria, i figli dei Ferragnez, e il piccolo Edoardo, il bambino di Francesca. La comitiva si è concessa prima un gustoso pranzo e poi una lunga passeggiata in mezzo alla natura. Il modo perfetto per rigenerarsi.