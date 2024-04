Che fine ha fatto Chiara Ferragni? È stata beccata così allo stadio

Chiara Ferragni è sparita dai social network: l'imprenditrice digitale non pubblica più nulla dallo scorso 30 marzo. Una lunga pausa da tutto e da tutti per affrontare al meglio l'inchiesta per truffa aggravata e la fine del suo matrimonio con Fedez. Sabato 13 aprile la Ferry è stata avvistata allo stadio Zini di Cremona, la sua città natale: ha tifato per la Cremonese (che si è scontrata con la Ternana) insieme al figlio Leone, alla madre Marina Di Guardo e alle sorelle Valentina e Francesca Ferragni. Sugli spalti anche il modello Matteo Napoletano, dalla scorsa estate fidanzato di Valentina.