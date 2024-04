Chiara Ferragni a Milano, il dettaglio da migliaia di euro non sfugge ai social

MILANO - Archiviata la vacanza a Venezia con le amiche Gilda D'Ambrosio e Giorgia Tordini, Chiara Ferragni è rientrata nella sua Milano per tornare a casa dai figli Leone e Vittoria e dalla mamma. Il rientro l'ha annunciato lei stessa attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando delle storie, di cui una riservata alla Galleria Vittorio Emanuele. Il suo look ha stregato i follower, forse pronti a dimenticare il pandoro gate. E' finito, dunque, il silenzio social coinciso con le vancanze di Pasqua. L'impreditrice digitale ha ripreso a utilizzare i social escludendo però dai riflettori i figli che ha avuto dalla relazione con Fedez. Ma non l'eleganza.