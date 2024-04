Chiara Ferragni riconquista Fedez? Ecco cosa vuole fare con il suo manager

A Belve Fedez si è scagliato contro Fabio Maria Damato: "Ci tengo a dire una cosa indipendentemente dalla vicenda giudiziaria: Chiara ha sbagliato e non lo dico in termini legali, si poteva gestire meglio. Ma una cosa so: sono sicuro che non ci sia cattiva fede, mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo ". Secondo i gossip il cantante avrebbe chiesto alla moglie il licenziamento di Damato: consiglio, a quanto pare, mai seguito fino ad oggi dall'influencer.

Chi è Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato è il general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection e della TBS Crew Agency, l’agenzia di marketing fondata dalla Ferragni nel 2009. Spesso ricopre anche il ruolo di stylist di Chiara: si è occupato, ad esempio, di alcuni look sfoggiati al Festival di Sanremo. Ha studiato all'università Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia aziendale nel 2008. In passato ha lavorato come fashion editor per Class Editori e per il Corriere della Sera e ha scritto di moda per diverse pubblicazioni tra cui Amica e MF Fashion. Damato lavora per la Ferry da circa sei anni e in passato lei l'ha definito "il mio braccio destro, sinistro, tutto, lui mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa". Per Chiara è anche uno dei suoi migliori amici. Fabio, come la Ferragni, è indagato per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova.