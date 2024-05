Chiara Ferragni, che notte folle a Los Angeles! E la sua agenzia la scarica

Chiara Ferragni balla per dimenticare. In questi giorni l'influencer è volata a Los Angeles con gli amici più cari, tra cui Chiara Biasi, e si è lasciata andare tra danze sfrenate e tante risate. Sui social network è stata immortalata in alcuni video in cui appare spensierata e leggera: un modo per provare a superare la separazione da Fedez. Sul fronte lavoro, però, le cose restano complicate: di recente la Ferragni è stata scaricata oltre che da un marchio importante di haircare pure dall'agenzia di comunicazione che aveva assunto dopo lo scandalo del pandoro gate.