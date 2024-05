Chiara Ferragni, oggi il compleanno: come festeggia e con chi

Chiara Ferragni è tornata in Italia per festeggiare il suo 37esimo compleanno con gli affetti più cari, ovvero i figli Leone e Vittoria . Dopo aver trascorso gli ultimi giorni a Los Angeles, dove si è scatenata tra balli e canti con gli amici più cari, l'imprenditrice digitale è corsa a riabbracciare i suoi bambini. Insieme a loro ha spento le candeline e su Instagram ha tirato le somme della sua vita, travolta prima dallo scandalo del pandoro e poi dalla separazione da Fedez.

Il messaggio di Chiara Ferragni per il suo 37esimo compleanno

"Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. - ha scritto Chiara Ferragni su Instagram - Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita". Tra i tanti commenti arrivati anche gli auguri di personaggi noti come Orietta Berti, Alice Campello (la moglie di Alvaro Morata) e Giovanna Civitillo (la moglie di Amadeus).