Parla l'amica di Chiara Ferragni: "Cosa mi ha detto su Fedez e sulla separazione"

Chiara Ferragni e Fedez non torneranno insieme. La separazione è più vera che mai, in barba a chi pensava ad una mossa di marketing per cancellare lo scandalo del pandoro che ha travolto la carriera dell'imprenditrice digitale. A farlo sapere l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha sentito personalmente l'influencer: "Ogni tanto mi scambio dei messaggi con Chiara in privato. Mi ha detto che è impossibile un ritorno - ha rivelato in un'intervista a Non succederà più, in onda su Radio Radio - Proprio qualche giorno fa mi ha detto "Io mi sento veramente bene adesso che è finita questa relazione". Non so nel dettaglio cosa sia accaduto fra loro, ma lei me l’ha proprio detto che si sente rinata".