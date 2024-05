Chiara Ferragni e Fedez vendono la villa sul lago di Como: prezzo da capogiro

Chiara Ferragni e Fedez, i dettagli della villa

La trattativa è riservata. Ma il valore dell'immobile di Chiara Ferragni e Fedez è di circa 4-5 milioni di euro. La villa di quasi 900 metri quadri dispone di 7 camera e ha 3 bagni. Si sviluppa su tre piani in zona Pognana Lario. Intorno c'è un parco di 1000 metri quadri. La villa è accessibile facilmente dal lago e un po' meno via terra. Va sottolineato che una casa extra lusso del genere, sfruttata per poche settimane all’anno, non è semplice da far rientrare in un accordo per la separazione.