Chiara Ferragni, sfottò social a Fedez? "Il riferimento è evidente"

Chiara Ferragni, il web si scatena: "Fedez con la sindrome di Napoleone"

L'imprenditrice digitale e influencer ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram una storia in cui appare sorridente e particolarmente divertita, in posa accanto al busto di... Napoleone Bonaparte! Il motivo di tante risate? Secondo le teorie dei follower più attenti, l'Imperatore francese riporta alla mente della Ferragni uno degli 'insulti' più frequenti mossi nei confronti di Fedez, spesso etichettato come "Il nano con la sindrome di Napoleone". Gli utenti hanno inoltre collegato lo scatto a un vecchio video di Guè Pequeno e Marracash che era sfociato in un violento litigio con Fedez diventato celebre sui social. Teoria, che sa di sfottò, condivisa anche dagli amici dell'imprenditrice digitale, in particolare dall'influencer Veronica Ferraro e dal MakeUp Artist Manuele Mameli, che hanno commentato lo scatto con l'emoji di un tiro con l'arco traducibile, nel linguaggio social, con un eloquente "Stiamo volando!".