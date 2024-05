Fedez al GP di Monaco mano nella mano con Garance Authié: chi è la nuova fiamma del rapper

Nuova fiamma per Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni. Archiviata Ludovica Di Gresy, con la quale pare ci sia sempre stata solo una bella amicizia, il cantante è stato ora beccato in atteggiamenti intimi con la modella francese Garance Authié. I due sono stati avvistati mano nella mano al GP di Monaco: il video è stato diffuso su Instagram dal portale Very Inutil People. Non solo: in una storia Instagram del cantante si vede Garance ritratta di spalle a bordo di uno yacht. Qui l'Authié è stata insieme a Fedez e ad un gruppo di amici, come dimostrano diversi filmati.