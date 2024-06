Chiara Ferragni, "il nuovo fidanzato è Andrea Bisciotti e pensa al ritorno in tv"

Importanti novità nella vita privata e professionale di Chiara Ferragni. Pare che l'imprenditrice digitale abbia una nuova frequentazione dopo la separazione da Fedez. "Vorrei fossi qui", ha scritto la 37enne in una storia di Instagram come caption ad un bellissimo tramonto su Capri, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza. Stando a quanto riporta Dagospia, la Ferry starebbe frequentando un aitante medico toscano ma milanese d’adozione: Andrea Bisciotti . Uno scoop confermato "da persone che frequentano gli ambienti ospedalieri" e supportato da un paio di segnalazioni anonime e un following reciproco sui social. E Tony Effe , di cui si è tanto vociferato in questi giorni? Con il cantante solo una bella amicizia e nulla più.

Chi è Andrea Bisciotti, il nuovo (presunto) fidanzato di Chiara Ferragni

Andrea Bisciotti sarebbe il nuovo presunto fidanzato di Chiara Ferragni. Classe 1993, e dunque più giovane dell'influencer di sei anni, lavora all'Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune durante il recente soggiorno di Chiara a Forte dei Marmi. E per questo motivo "l'ex moglie di Fedez frequenta con insistenza la Versilia". Per ora nessuna conferma ma di recente Chiara ha rivelato di aver ritrovato un certo ottimismo. "Sono entusiasta per questa nuova energia e per tutto quello che verrà, per tutti i nuovi progetti ai quali sto lavorando, che non vedo l'ora di condividere con voi, e in generale per questa nuova vita. Penso che tutti dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza", ha detto.