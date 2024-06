Fedez "giorno e notte con Garance". E Chiara Ferragni si vendica con Tony Effe

Chi è Garance Authié, la nuova fidanzata di Fedez

Garance Authié è una modella francese classe 2004. Ha iniziato a lavorare da bambina: ha scattato il primo servizio fotografico professionale quando aveva solo nove anni. Attualmente è seguita da due agenzie di moda francesi e una spagnola. Garance è alta 180 cm ed è appassionata di danza ed equitazione e in futuro sogna di lavorare nel cinema. Allo stesso tempo non ha messo da parte gli studi: è iscritta alla IE Business School di Madrid, Università con specializzazione in management e finanza. Fedez e Garance Authié si sono conosciuti la scorsa primavera al Coachella di Los Angeles: per l'ex marito di Chiara Ferragni sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine.