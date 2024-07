Chiara Ferragni, prima foto col nuovo fidanzato Andrea Bisciotti: chi è

Chi è Andrea Bisciotti, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni

Andrea Bisciotti è, a quanto pare, il nuovo presunto fidanzato di Chiara Ferragni. Classe 1993, e dunque più giovane dell'influencer di sei anni, lavora all'Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune durante il recente soggiorno di Chiara a Forte dei Marmi. E per questo motivo "l'ex moglie di Fedez frequenta con insistenza la Versilia". Per ora nessuna conferma ma di recente Chiara ha rivelato sui social di aver ritrovato un certo ottimismo. "Sono entusiasta per questa nuova energia e per tutto quello che verrà, per tutti i nuovi progetti ai quali sto lavorando, che non vedo l'ora di condividere con voi, e in generale per questa nuova vita. Penso che tutti dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza", ha detto.