Fedez molla Garance e ci prova con un'altra. Chiara Ferragni copia Ilary

È gia finita tra Fedez e Garance Authié: a farlo sapere il settimanale Chi, che ha paparazzato il rapper in compagnia di un'altra ragazza. Una mora molto affascinante di cui al momento non si conosce il nome. Ma nelle immagini pubblicate dalla rivista il feeling è evidente: Fedez amoreggia con la nuova fiamma in una masseria in Puglia, dove ha alloggiato per alcuni giorni in compagnia di alcuni amici tra cui Emis Killa. Federico sembra in cerca di spensieratezza e leggerezza dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.