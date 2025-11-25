Chiara Ferragni e il Pandoro, la procura chiede un anno e 8 mesi per truffa: cosa ha detto l'influencer

Chiara Ferragni: "Abbiamo agito in buona fede"

"Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato": sono le dichiarazioni spontanee rese in aula da Chiara Ferragni nel processo milanese per truffa aggravata, con rito abbreviato e a porte chiuse. Ma cosa succede ora? Il giudice, in prima battuta, risolverà la questione sulla richiesta di essere parte civile - l'ultima rimasta perché le altre hanno accettato accordi transattivi - da parte dell'associazione 'La casa del consumatore'. Poi, i tre imputati, oltre all'influencer l'ex collaboratore Fabio Damato e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID, chiederanno il rito abbreviato e poi inizieranno a parlare i pm. Per la difesa, l'influencer - entrata in aula questa mattina senza essere ripresa dalle telecamere - non ha commesso alcun reato e ha inoltre già chiuso il fronte amministrativo effettuando donazioni per 3,4 milioni di euro. Per i pm, che hanno coordinato le indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, tra il 2021 e 2022 - Ferragni avrebbe ingannato follower e consumatori con presunti ingiusti profitti - in relazione a quelle vendite dei due prodotti, il cui prezzo non comprendeva, però, la beneficenza pubblicizzata - per circa 2,2 milioni di euro. Il Codacons, dopo un accordo con Ferragni, era uscito dal procedimento ritirando la denuncia. Nel processo è già fissata udienza per il 19 dicembre, mentre la sentenza è prevista per gennaio.