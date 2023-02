Diletta Leotta incinta? I fan notano un clamoroso indizio sui social

Diletta Leotta è incinta? Ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio nell'ultimo video della conduttrice postato su TikTok e ricondiviso su Instagram. Nel filmato la bella siciliana mostra i vari outfit sfoggiati a Sanremo, dove si è recata per via del suo lavoro di speaker radiofonica per Radio 105. Nell'outfit composto da top crop e gonna lunga, in tonalità beige, si nota un pancino sospetto. La 31enne è forse in dolce attesa?

Diletta Leotta incinta di Karius? Al momento non ci sono né conferme né smentite circa una eventuale gravidanza di Diletta Leotta. Potrebbe trattarsi anche di un banale gonfiore, magari dovuto a qualche abbuffata di troppo in Liguria. Quel che è certo è che la storia d'amore con Loris Karius procede a gonfie vele. I due, insieme dallo scorso ottobre, hanno già conosciuto le rispettive famiglie. E Diletta non ha mai nascosto la voglia di avere dei figli...