"Karius ha lasciato la fidanzata per stare con Diletta Leotta"

Karius e Diletta Leotta insieme

Stando a quanto scrive il giornale tedesco Blind, il calciatore avrebbe mollato Janine Wiggert, seguita su Instagram da oltre un milione di follower, per stare con Diletta Leotta. In realtà la relazione tra i due non era mai stata ufficializzata ma "spesso i due erano insieme a Berlino e lei lo andava a trovare in Inghilterra. I due sono stati avvistati all'aeroporto di Ibiza, in estate, mano nella mano". L'incontro a Londra con la conturbante presentatrice siciliana ha però cambiato tutto...