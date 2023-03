Diletta Leotta e Karius di nuovo in vacanza prima del grande annuncio

Nuova, romantica, vacanza per Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia è volata al caldo, a quanto pare a Dubai, come testimoniano le ultime storie Instagram della conduttrice di Dazn. La siciliana e il calciatore sono più innamorati che mai. Una relazione nata per caso lo scorso autunno, complice un impegno di lavoro a Londra, e diventata subito importante, tanto che sembra che presto Diletta e Karius faranno un grande annuncio...