Diletta Leotta parla del sesso in gravidanza con Loris Karius

Diletta Leotta e il sesso con Karius in gravidanza

Intervistata dall'amico e collega Daniele Battaglia su 105 Take Away, Diletta Leotta ha parlato di come è cambiata l'intimità con Karius in questo periodo senza però sbilanciarsi troppo: “Dipende dalle dimensioni… ovviamente della pancia! Inoltre, una cosa è il punto di vista delle donne, un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata”.