"Diletta Leotta ha proposto Loris Karius all'Inter ma...": il gossip

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Diletta Leotta e Loris Karius. Insieme dallo scorso autunno, la coppia è in attesa di una bambina che nascerà entro la fine dell'estate. Un colpo di fulmine che ha stravolto la vita della bionda conduttrice, che in passato è stata legata al pugile Daniele Scardina e all'attore Can Yaman. Dopo i primi mesi vissuti a distanza, tra Milano e Newcastle, ora Diletta sognerebbe il trasferimento di Karius in Italia.