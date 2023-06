Diletta Leotta e il sesso in gravidanza: la confessione a Ilaria D'Amico

Diletta Leotta è tornata a parlare del sesso in gravidanza. La conduttrice lo ha fatto nel corso della seconda puntata di Mamma Dilettante , il suo nuovo podcast in cui affronta - intervistando colleghe mamme - il tema della maternità. Dopo Alessia Marcuzzi è stato il turno di Ilaria D'Amico , che ha raccontato della sua famiglia allargata con il portiere Gigi Buffon.

Ilaria D'Amico: sì al sesso in gravidanza

Nel salotto di Diletta Leotta Ilaria D'Amico si è detta favorevole ai rapporti intimi durante la dolce attesa: "Ma certo di che parliamo? Anche quello deve riguardare il rispetto del tuo corpo e delle tue sensazioni. Però non ho capito perché si parla di questa cosa. Se ti va, non c'è nessun tipo di problema. Poi forse c'è un momento un po' strano, ma può aiutare anche a partorire. Non c'è nulla che mi viene in mente che mi faccia dire "no", ma sempre assecondando quello che sente il proprio corpo".

Diletta Leotta e il sesso in gravidanza

Davanti alle parole di Ilaria D'Amico, Diletta Leotta si è lasciata andare ad una confessione inedita: "Non sono proprio in una fase wow". Dallo scorso autunno la 32enne è legata al portiere tedesco Loris Karius. La bambina della coppia, il cui nome è ancora top secret, nascerà il prossimo agosto.