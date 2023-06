Karius, compleanno e festa con Diletta Leotta e Baby K

Karius, un compleanno speciale con Diletta

Tra le invitate al party, tra le altre, c’era la cantante Baby K che ha postato un video su Instagram, dove a Karius viene intonato il classico “tanti auguri a te“ in italiano. Accanto al portiere (in questa stagione al Newcastle), sorridente in maglietta bianca e pantalone giallo, c’era Diletta Leotta, lì ad applaudire il suo amore.