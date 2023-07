Diletta Leotta, colpo di scena: arriva la richiesta di Karius

Novità in vista per Diletta Leotta. In attesa della figlia che nascerà ad agosto - e che probabilmente si chiamerà Ofelia, Rose o Belle - la conduttrice ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Loris Karius, con il quale fa coppia fissa dallo scorso autunno. "Durante la sua festa di compleanno, Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo", hanno spifferato alcuni amici della coppia al settimanale Di Più. E in questi giorni la Leotta ha sfoggiato un prezioso anello all'anulare sinistro, segno di una importante promessa d'amore...