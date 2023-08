Diletta Leotta, è nata la figlia Aria: l'emozionante annuncio social

MILANO - Diletta Leotta è diventata mamma: la giornalista e conduttrice di Dazn ha annunciato, con il compagno Loris Karius, la nascita della primogenita Aria nata oggi, il 16 agosto 2023, all'ospedale San Raffaele di Milano. Un giorno doppiamente speciale per la Leotta che proprio in data odierna festeggia anche il suo 32° compleanno. I neo genitori hanno poi reso omaggio alla nascitura con alcuni teneri scatti su Instagram e un messaggio a dir poco emozionante.