Diletta Leotta, il parto è vicino e lei si diverte così con Karius

Gravidanza agli sgoccioli per Diletta Leotta . Il parto della conduttrice è previsto a giorni. Nell'attesa la 32enne si rilassa ad Ortigia con il compagno Loris Karius , tra mare, passeggiate e giri in golf cart. La coppia è molto complice e la Leotta non perde occasione per ricordarlo a tutti i suoi follower: su Instagram ha condiviso una foto con la scritta "un giorno all'improvviso mi innamorai di te" . Diletta e Karius sono legati da quasi un anno: si sono conosciuti in un ristorante di Parigi e per entrambi è stato un colpo di fulmine.

Quando partorisce Diletta Leotta

"Il termine della gravidanza è il 16 agosto, il giorno del mio compleanno, e mia figlia nascerà a Milano. Quando ho scoperto di essere incinta è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella. Ora sto bene, sento una nuova energia, che non ho mai avvertito prima", ha raccontato Diletta Leotta a Verissimo. Molto probabilmente la bambina si chiamerà Ofelia (come la madre di Diletta), Rose o Belle.

Il matrimonio di Diletta Leotta

Stando agli ultimi gossip, Diletta Leotta ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Karius. "Durante la sua festa di compleanno, Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo", hanno spifferato alcuni amici della coppia al settimanale Di Più. E in questi giorni la Leotta ha sfoggiato un prezioso anello all'anulare sinistro, segno di una importante promessa d'amore...Molto probabilmente il sì verrà pronunciato il prossimo anno.

La relazione a distanza con Karius

Per il momento la coppia continuerà a mantenere una relazione a distanza: Diletta a Milano, Karius nel Regno Unito. Intervistata da Grazia Diletta Leotta ha spiegato come riuscirà a portare avanti questa storia d’amore dopo la nascita della bambina: “Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: “Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme”. Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi”.