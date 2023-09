Diletta Leotta, doppia festa tra i grattacieli di Milano

Doppia festa per Diletta Leotta. La bionda presentatrice ha organizzato una serata speciale per festeggiare il suo compleanno e l'arrivo della figlia Aria . Entrambe sono nate il 16 agosto. Il party è stato organizzato sulla terrazza di un grattacielo milanese : l'allestimento è stato creato dalla nota event planner Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini. La cena è stata invece curata da Alessandro Borghese mentre Matteo Lotti e Babi K si sono occupati dell'intrattenimento.

La doppia festa di Diletta Leotta

Per l'occasione Diletta Leotta ha sfoggiato un minidress nero e sandali alti: a poche settimane dal parto è già in splendida forma. Il volto di Dazn ha compiuto di recente 32 anni. Alla festa non è mancato il compagno Loris Karius, che per amore continua a fare la spola tra l'Italia e l'Inghilterra. Tra gli invitati figuravano: Costanza Caracciolo, Daniele Battaglia, Elena Barolo, la moglie di Claudio Marchisio Roberta Sinopoli e Francesca Muggeri. I presenti si sono scatenati tra karaoke e balli.