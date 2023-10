Leotta, il vestitino low cost è già sold out: quanto costa e dove trovarlo

Il vestitino bianco indossato da Diletta Leotta in uno dei suoi ultimi post su Instagram è già diventato virale, al punto di andare soldout. L'abito della conduttrice di Dazn, che si è concessa un po' di relax in un fine settimana al lago, è una scelta lowcost, motivo per il quale ha attirato subito l'attenzione dei suoi followers.