Elodie e Diletta Leotta insieme: "Battile"

L'amicizia tra Elodie e Diletta Leotta

Elodie e Diletta Leotta si sono conosciute qualche anno fa in un programma tv condotto dalla siciliana e sono subito diventate amiche. "Lei mi ha chiesto dopo l'ospitata: "Che fai dopo?". Io ho risposto: "Vado dal parrucchiere". E lei è venuta con me - ha raccontato la cantante a Peter Gomez - Apparentemente non abbiamo molte cose in comune, abbiamo due modi diversi di vivere. Ma abbiamo in comune la spontaneità che molti non vedono in lei".