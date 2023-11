Diletta Leotta e Belen, l’incontro a sorpresa: ecco cosa è successo

Incontro a sorpresa per Diletta Leotta e Belen Rodriguez. Come raccontato dalla soubrette argentina su Instagram, le due si sono riviste in volo, di ritorno da Dubai. La showgirl ha fatto scalo dalle Maldive, mentre la conduttrice di Dazn si è concessa qualche giorno di relax negli Emirati Arabi con il compagno Loris Karius. Rientrando in Italia, Diletta ha avuto modo di conoscere Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato di Belen.