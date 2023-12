Diletta Leotta come Belen: il tatuaggio sexy non sfugge ai social

ROMA - Sono giorni di relax quelli che portano al Natale per Diletta Leotta , che sul proprio profilo Instagram ha condiviso alcune immagini scattate in piscina con la figlia e davanti al suo albero di Natale, sempre insieme alla piccola Aria (avuta dal calciatore tedesco Loris Karius) e alla cantante Elodie, sua grande amica .

Dalla farfallina di Belen alla stellina di Diletta

Foto che sono state molto apprezzate dai fan della showgirl, molti dei quali hanno notato un dettaglio sexy su una di quelle in cui la si vede in costume. "Anche voi avete zoomato sulla stellina?" è una delle tante battute riferite alla piccola stella tatuata che si intravede sull'inguine di mamma Diletta, più o meno la stessa zona in cui spuntò la farfallina di Belen Rodriguez in diretta tv durante una storica edizione del Festival Sanremo.