Elodie, lo spacco della gonna si apre mentre canta: "Ce l'ho..."

Elodie non smette di stupire. In questi giorni si sta parlando molto del suo tour in giro per l'Italia, con tante esibizioni diventate virali sui social network. A decretare il successo dello show anche i vari cambi di look, tutti molto sexy e chic firmati da alcuni dei più importanti stilisti italiani. Tra questi non è passato inosservato l'outfit rosso creato da Valentino e sfoggiato in una tappa romana: la Di Patrizi ha lasciato il segno con una gonna molto corta, dallo spacco profondo.