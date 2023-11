Elodie pazza di Iannone, cosa ha fatto la cantante durante il concerto

Elodie e Andrea Iannone più innamorati che mai. Il pilota di Vasto sta seguendo la cantante in giro per l'Italia, dove l'ex allieva di Amici è impegnata con il suo tour. Lo sportivo - che in passato ha amato Belen Rodriguez e Giulia De Lellis - non si sta perdendo neppure un concerto della sua dolce metà. Tutte le sere fa il tifo per Elodie ai piedi del palco, con amore e dolcezza.