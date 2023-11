Andrea Iannone: "Con Elodie sono l'uomo più felice del mondo"

È un momento davvero magico per Andrea Iannone . Il pilota riprenderà a correre in Superbike a febbraio dopo la lunga squalifica per doping. Procede inoltre a gonfie vele la love story con Elodie , iniziata nell'estate 2022. La coppia convive tra Lugano e Milano ed è più unita e complice che mai.

Le parole di Iannone su Elodie

"Sto da Dio, come sportivo e come uomo. Ho imparato che la vita può cambiare da un momento all'altro, in meglio o anche in peggio. Lo stop per doping mi ha reso migliore. Ora con Elodie e la mia Ducati sono l'uomo più felice del mondo", ha dichiarato Iannone a La Repubblica.