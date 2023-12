"Diletta Leotta, trascuri tua figlia Aria": e lei risponde così

Diletta Leotta ancora una volta nel mirino degli haters. Questa volta la conduttrice è stata presa di mira per il suo rapporto con la figlia Aria, nata dall'amore con il portiere Loris Karius. "Non è mai con lei", ha insinuato più di qualcuno sui social network. La presentatrice ha risposto alle malelingue in un'intervista rilasciata all'Adnkronos: "Riprendere a lavorare dopo appena un mese dal parto è stato bellissimo ed emozionante. Tutti i miei colleghi mi hanno accolto in maniera unica. Quando sei incinta ti senti in uno stato di grazia e dopo un mese sei ancora in quella bolla. Aria è nata il 16 agosto, il giorno del mio compleanno, e io sono rientrata in campo il 16 settembre, è stata una cosa magica. Tornare a lavoro dopo il parto non è stato difficile, basta organizzarsi, cambia il concetto di tempo, però è bello essere mamma, amica, fidanzata, bisogna solo riuscire a trovare l'incastro giusto".