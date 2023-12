Diletta Leotta e il retroscena su lady Valentino Rossi: "La prima a..."

Diletta Leotta e i consigli di lady Valentino Rossi

"Francesca è stata la prima a sgamarmi", dichiara Diletta Leotta, specificando che la compagna di Valentino Rossi sia stata la prima a capire che fosse in dolce attesa. "Eravamo ad un fashion week a Milano - dichiara Francesca Sofia Novello - e ci hanno portato come antipasto una portata di prosciutto crudo. E lei non ha toccato niente. Poi, mi ha tenuto un'ora a farmi mille domande sul parto. L'ho capito subito".