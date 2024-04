Diletta Leotta: "Sto impazzendo" e svela nuovi dettagli sul matrimonio con Karius

Fervono i preparativi per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, che sarà celebrato a fine giugno (per l'esattezza il 22) ad un anno dalla nascita della figlia Aria . "Sto impazzendo", ha confidato ridendo la conduttrice a Mara Venier a Domenica In . "Ci sposeremo a Vulcano. Ho scelto quell'isola perché, la prima volta che ci andai, dissi "io mi sposerò qua". Ce l'avevo in testa da quando avevo 11 anni. Sto organizzando tutto, sono 160 invitati e sto impazzendo". E poi: "Essendo un weekend è un po' impegnativo, il posto è difficile da raggiungere. Ci vuole tanta organizzazione. Quel giorno è davvero irripetibile, sto iniziando a emozionarmi, già da adesso". Diletta può contare sull'aiuto di un esperto wedding planner ma anche sulla madre Ofelia , da sempre sua grande sostenitrice.

Diletta Leotta e il colpo di fulmine per Loris Karius

L'incontro con il calciatore le ha cambiato la vita: "È stato divertente e incredibile. Ero con le mie amiche a Parigi, ci stavamo divertendo quando è arrivato Loris e io dissi "Lui è l'uomo della mia vita". Lui non ci guardò per tutta la serata, poi mentre andava via mi fece "ciao" con la mano. In un momento in cui molte relazioni nascono sui social o altri mezzi, incontrarsi così, con un colpo di fulmine, è stato speciale", ha continuato Diletta Leotta, che non ha nascosto l'emozione: "Mi commuove vederlo con mia figlia, sono innamoratissima. Ho creato la mia famiglia ed è emozionante, quando li vedo insieme capisco che è reale, che abbiamo fatto tutto questo, magari in fretta, ma è stata la cosa più giusta che potessi fare".