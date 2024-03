Diletta Leotta: "Mi sposo a giugno, sono nel panico"

Quando e dove si sposa Diletta Leotta

"Manca poco, sono nella fase del panico per via dell'organizzazione. Non ho ancora scelto l'abito", ha confidato Diletta Leotta ad Antonella Clerici. La 32enne non ha aggiunto ulteriori dettagli sul matrimonio ma secondo le ultime indiscrezioni l'evento si terrà molto probabilmente al Therasia Resort di Vulcano, una delle “perle” delle Eolie, dove lo scorso ottobre la Leotta si è fatta immortalare in scatti romantici insieme al suo Loris e alla figlia Aria.